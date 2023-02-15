Нижегородский парк «Швейцария» заработал 45,7 млн рублей в 2022 году

Прибыль нижегородского парка «Швейцария» составила 45,7 млн руб. в 2022 году с учетом остатков с 2021 года. Об этом сообщил директор парка Олег Шувалов на заседании комиссии думы по бюджету 15 февраля. Еще 291,5 млн руб. «Швейцария» получила из городской казны. Таким образом, совокупный доход парка превысил 337 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Расходы «Швейцарии» в 2022 году составили 325,7 млн руб. Большая часть трат пришлась на проведение культурных мероприятий (100,2 млн руб.). На уборку было направлено 72,1 млн руб., на обеспечение безопасности — 38,1 млн руб.

«Парку нужны какие-то фишки. На мой взгляд, на такой огромной территории не хватает живого уголка. Во времена моего детства в парке Пушкина был и цирк, и небольшой зоопарк. Я помню, что каждые выходные сам ходил посмотреть на зверьков. Думаю, живой уголок и сейчас станет фактором привлечения»,— рассказал председатель комиссии по бюджету Марк Фельдман. Также он предложил сделать каток в «Швейцарии» бесплатным для детей до 16 лет, сказав, что «город может себе позволить заботу о собственных детях».

В прошлом году в «Швейцарии» прошли 32 мероприятия, однако депутаты говорят о плохой рекламе культурной программы. «Столько мероприятий было озвучено, но нижегородцы, на мой взгляд, недостаточно проинформированы о них. Я, например, о культурных событиях парка узнаю только постфактум, хотя я человек социально активный. Может, стоит обратиться в рекламную службу города, где есть бесплатная социальная реклама?»— предложил депутат Павел Пашинин. Руководство парка не согласилось с тем, что рекламы недостаточно, однако пообещало учесть все предложения.

Елена Ковалева