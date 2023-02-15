Сдачу здания Верховного суда в Петербурге перенесли на 31 декабря 2026 года

Управление делами президента РФ и подведомственное ему ФГУП «Ремонтно-строительное управление» заключили дополнительное соглашение к государственному контракту на строительство комплекса зданий Верховного суда РФ и Дворца танцев Бориса Эйфмана. За счет него сроки окончания работ перенесут на 31 декабря 2026 года.

Ранее работы планировали сдать в 2025 году. Это соглашение уже 31-е по счету, изначально завершить их собирались к концу 2023 года. Контракт на строительство зданий Верховного суда и Дворца танцев был заключен еще в 2016 году без проведения конкурса. На работы изначально выделили более 41 млрд руб., однако по итогу сумма контракта составляет 35,7 млрд руб., отмечает «Деловой Петербург».

В январе «Ъ-СПб» писал, что достройку судебного квартала в Петербурге перенесли на 2028 год. Напомним, что президент России Владимир Путин в 2012 году предложил «переселить» Верховный суд из Москвы в Петербург. Квартал изначально планировалось построить на набережной Малой Невы на Петроградском острове, между Тучковым и Биржевым мостами. Сроки неоднократно сдвигались, последний раз сдачу объекта назначали на 31 декабря 2024 года. Весной 2019 года было принято решение разбить парк вместо судебного квартала и назвать его «Тучков буян», однако в начале 2022 года стало известно, что здесь все же возведут судебный комплекс.

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