Из Эстонии депортировали организатора акций «Бессмертного полка»

Организатор акций «Бессмертного полка» в Эстонии Сергей Чаулин выслан из страны, сообщает департамент полиции безопасности (КаПо). Издание ERR передает, что господин Чаулин покинул Эстонию добровольно и уже находится в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чаулин

Фото: страница Сергея Чаулина в соцсети Сергей Чаулин

Фото: страница Сергея Чаулина в соцсети

«Бессмертный полк» — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны.

КаПо сообщает, что гражданство Сергея Чаулина не установлено, он долгое время проживал в Эстонии на основании вида на жительства (ВНЖ), который теперь признан недействительным. Согласно законодательству, ВНЖ иностранца может быть аннулирован, если он представляет угрозу общественному порядку и нацбезопасности. С 2006 года господин Чаулин часто участвовал в различных «прокремлевских акциях и демонстрациях», передает ERR.

«Сергей Чаулин долгое время активно распространял враждебную пропаганду»,— сообщает КаПо. Он покинул Эстонию вечером 14 февраля. По заявлению представителя КаПо, которое приводит ERR, господин Чаулин уехал в Россию добровольно. Сам он сообщил, что находится в России.

Мария Федотова