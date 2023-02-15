В Анапе, Туапсе и Гулькевичах создадут новые лесопарковые пояса

В Краснодарском крае появятся новые лесопарковые зеленые пояса общей площадью 26,3 га. Соответствующие постановления приняли депутаты Заксобрания региона.

Так, площадь зеленого пояса в Анапе составит 3,8 га, в Гулькевичах — 12 га, в Туапсе уже имеющийся лесопарковый пояс увеличили на 10,5 га.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя рассмотренные вопросы, отметил, что Анапа — востребованный курорт, по его облику гости региона судят и о Кубани в целом. Гулькевичи — один из промышленных центров и транспортных узлов, поэтому здесь необходимо создание зеленых зон, а также нужно искать возможности для их расширения. Туапсе одновременно — город-курорт и крупный морской порт: для него очень важно совместить перспективы как рекреационного, так и промышленно-транспортного развития, добавил председатель ЗСК.

«Давайте пожелаем органам местного самоуправления этих муниципалитетов не останавливаться на достигнутом и продолжить расширение зеленых зон и насаждений. Проделанная ими работа позволит улучшить не только экологию многих микрорайонов, но и их внешний вид. Появление лесопарковых зеленых поясов вблизи жилых кварталов — большой вклад в повышение качества жизни населения Краснодарского края»,— отметил господин Бурлачко.

Лесопарковые зеленые пояса в регионах России создают в соответствии с постановлением правительства РФ. Они представляют собой зоны с ограниченным режимом природопользования и другой хозяйственной деятельности. Они также включают в себя территории, на которых расположены леса и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к этим лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему.

Леонид Ломакин

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