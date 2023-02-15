В суд подано заявление о банкротстве экс-губернатора Челябинской области

В Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление о признании банкротом бывшего главы региона Бориса Дубровского. Документы направило АО «Производственное объединение „Монтажник“» (Магнитогорск), где с июня 2021 года открыто конкурсное производство. Сумма требований кредитора составляет 37,2 млн руб. Заявление пока не принято к производству. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в рамках дела о банкротстве ПО «Монтажник» суд признал недействительными несколько сделок, по которым предприятие в 2019-2020 годах перечислило экс-губернатору 37,3 млн руб. Кроме того, с октября прошлого года суд рассматривает заявление конкурсного управляющего и ряда кредиторов о привлечении Бориса Дубровского и его сына Александра Дубровского к субсидиарной ответственности по долгам ПО «Монтажник» на общую сумму 930 млн руб. В качестве обеспечительной меры было арестовано имущество экс-губернатора на сумму требований. Хотя Борис Дубровский не был ни бенефициаром, ни руководителем ПО «Монтажник», а также не входил в органы управления организации, в рамках дела о банкротстве предприятия суды трех инстанций признали его аффилированность с должником. Александр Дубровский был основным владельцем АО в 2018 году.

В январе 2022 года Арбитражный суд Челябинской области признал Александра Дубровского банкротом по его заявлению из-за долгов в размере 274,1 млн руб.