Члена комиссии на выборах мэра Воронежа заменили из-за конфликта интересов

Депутат гордумы, генеральный директор одного из крупнейших региональных застройщиков — Домостроительного комбината Андрей Соболев вышел из состава комиссии конкурса на должность мэра Воронежа. Такое решение приняли на заседании городской думы. Его место займет другой депутат — главврач детской больницы №2 Сергей Авдеев.

Причина ухода господина Соболева из комиссии — конфликт интересов. Он связан с подачей заявления на участие в конкурсе другого топ-менеджера Домостроительного комбината — заместителя гендиректора по развитию компании Сергея Крючкова, ранее занимавшего должность вице-мэра.

На должность главы города претендуют шесть кандидатов. Последним 31 января заявление направил временно не работающий Александр Дудченко. Также документы подали нынешний мэр Вадим Кстенин, Сергей Крючков, руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев, заместитель гендиректора «Аксиомы» Александр Овсянников и общественник Илья Наумов. Конкурс назначен на 2 марта. Текущие полномочия Вадима Кстенина заканчиваются 4 апреля.

Олег Мухин

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