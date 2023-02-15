Россияне выбирают подарки поменьше

Спрос на электронику перед гендерными праздниками в России растет, но покупатели предпочитают небольшие устройства. Об этом говорят опрошенные “Ъ FM” участники рынка. По их словам, продажи таких товаров к 23 февраля и 8 марта по сравнению с предыдущими неделями оживились, однако год к году показатели, наоборот, сокращаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Причем в качестве презента россияне чаще рассматривают аксессуары к различным гаджетам, рассказала руководитель пресс-службы сети магазинов re:Store Людмила Семушина: «По нашему опыту, на гендерные праздники обычно не дарили ноутбуки и технику такого рода. Скорее это всегда были часы, наушники, чехлы, какая-то акустика, то есть такие мелкие вещи. В 2022-м в этот период случился ажиотажный спрос, когда покупали много электроники. В этом году спрос обычный, сезонный. Продажи на неделе гендерных праздников выше, чем в обычные дни, но, конечно же, ниже, чем в 2022-м.

В общем и целом, мы наблюдаем менее активную динамику, чем в предыдущие годы, что связано с переходом покупателей на более экономичную модель поведения, надо признать.

Ассортимент все тот же, но на рынке стало больше, например, китайских аксессуаров и меньше оригинальных. Но с точки зрения именно товарного наполнения можно приобрести все, что хочет клиент».

Спрос на аксессуары на предстоящие праздники действительно растет, а вот смартфоны в этом году не пользуются такой популярностью, отметил директор по маркетингу сети магазинов «Ноу-хау» Алексей Степаненко: «Некий скачок предпраздничных продаж более заметен на 8 марта, мужчины все же более охотно дарят женщинам подарки. В любом случае происходит это, как правило, прямо накануне праздника. Вместе с тем продажи выходные к выходным выросли процентов на 20.

В нашем ассортименте достаточно традиционно с небольшими корректировками на любой гендерный праздник в качестве подарка выступают смартфоны, всегда пользуются спросом портативные акустические системы, умные колонки. Это такой пул обычных презентов, который не меняется последние три-четыре года. Но продажи смартфонов год к году впервые, наверное, упали».

Интерес россиян к электронике перед 23 февраля и 8 марта пока больше похож на январский. Впрочем, популярностью пользуются не только мелкие гаджеты и аксессуары к ним, но и устройства покрупнее, подчеркнул представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров: «Если оценивать активность россиян по динамике продаж в феврале относительно показателей последних недель января, то в 2023 году она сопоставима с тем, что было в 2022-м. При этом говорить о заметных цифрах роста год к году пока преждевременно.

Спросом пользовались в основном смартфоны, товары для красоты и здоровья, техника для кухни, телевизоры, игры и игровые консоли, аксессуары к ним, а также колонки, наушники, носимые девайсы, подписки на сервисы. Интерес к отдельным категориям за две недели февраля по отношению ко второй половине января вырос до двух раз. Среди наиболее популярных брендов такие компании, как Apple, Hisense, Honor, Play Station, "Яндекс", Scarlett, Rowenta, Tefal и Redmond».

Между тем “Ъ” ранее сообщал, что на российском рынке образовался профицит ноутбуков. На складах по всей стране скопилось до 1 млн единиц невостребованной техники, и особенно большие запасы по китайским Xiaomi, тайваньским MSI, российским F+ и американским HP. По мнению опрошенных газетой ритейлеров, бизнес долго не мог наладить параллельный импорт. Однако к концу прошлого года все-таки удалось стабилизировать поставки электроники от ушедших из России брендов, и на рынке образовался переизбыток продукции.

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Владимир Расулов