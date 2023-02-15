Бездомного мужчину осудили за убийство женщины саперной лопатой и кражу ее имущества

В столице Удмуртии суд вынес приговор 58-летнему бездомному мужчине, которого обвиняют в убийстве и краже (ч. 1 ст. 105, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что мужчина и 44-летняя женщина употребляли алкоголь в заброшенном строении на территории Первомайского района. Однако между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине телесные повреждения саперной лопатой. Когда потерпевшая скончалась, обвиняемый похитил ее планшет и деньги.

Суд назначил мужчине 10,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.