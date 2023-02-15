На базе завода «Полет» появится технопарк радиоэлектронной промышленности

К 2025 году на базе челябинского радиозавода «Полет» планируется создать технопарк радиоэлектронной промышленности. Его проект представители предприятия сегодня представили губернатору Алексею Текслеру, сообщают в правительстве региона.

На площадке технопарка планируется заниматься разработкой и производством высокотехнологичных изделий для управления воздушным движением и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, в 2024 году радиозавод планирует начать строительство производственных площадей на территории индустриального парка «Малая Сосновка». Совместно со специалистами АО «Мосэлектронпроект» разработана предпроектная документация.

«Сегодня радиозавод “Полет” активно работает над обновлением продуктовой линейки, диверсификацией производства. Ведется разработка новых изделий гражданского назначения, работы по внедрению проектов “Умного города”. Для вывода на рынок современной продукции необходимо модернизировать производственные мощности», — отметил гендиректор АО «Челябинский радиозавод „Полет“» Александр Нестеров.