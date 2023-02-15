В Самарской области за сутки выявлено 719 новых зараженных COVID-19

Общее количество зараженных коронавирусом в Самарской области превысило 504,5 тыс. человек. Из них 719 случаев заражения были выявлены в регионе за минувшие сутки. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также за прошедшие 24 часа в Самарской области выздоровело после перенесенного коронавируса 736 жителей, 44 было госпитализировано, умерших не зарегистрировано. При этом всего за время пандемии число вылечившихся в регионе составило более 490,5 тыс. жителей. За этот период в Самарской области скончались 8229 человек с подтвержденным коронавирусом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Георгий Портнов