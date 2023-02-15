В Кронштадте началось строительство развязки с КАД

В Санкт-Петербурге стартовало строительство развязки КАД и Кронштадтского шоссе. Ранее предполагалось запустить стройку не раньше 2024 года. Сдвиг сроков обеспечил опережающий график федерального финансирования, сообщила пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений Петербургна.

Шоссе в месте примыкания к развязке расширят с двух до четырех полос, сама развязка займет площадь в 34,11 га и будет устроена по схеме «клеверный лист» с 10 обособленными съездами. Проектом предусмотрено также два новых путепровода с выделенной полосой для общественного транспорта на одном из них. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года.

«В период реконструкции движение автомобильного транспорта на участке продолжится в штатном режиме, не планируется и долговременное перекрытие движения по направлениям»,— отмечается в сообщении Дирекции КЗС.

Подробнее о будущей развязке и транспортной ситуации в городе читайте в материале «Кронштадт развяжется с транспортными проблемами».

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