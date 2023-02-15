Роскомнадзор отчитался о блокировке 6 тыс. порнографических материалов с участием детей

В январе 2023 года Роскомнадзор удалил или заблокировал 6057 материалов с детской порнографией, сообщил регулятор. Около 17% материалов в РКН прислали граждане.

«3 966 материалов удалили в рамках рабочего взаимодействия с администрациями социальных сетей… 1423... с помощью собственного мониторинга… 668... прислали неравнодушные граждане»,— говорится в Telegram Роскомнадзора.

К публикации регулятора прикреплена инфографика, на которой указано, что всего за 2022 год Роскомнадзор заблокировал 30,8 тыс. ресурсов.

О технологии «фатальной блокировки» РКН — в материале «Ъ FM» «Роскомнадзор обойдет VPN».