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Коммерсантъ FM
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Роскомнадзор отчитался о блокировке 6 тыс. порнографических материалов с участием детей

В январе 2023 года Роскомнадзор удалил или заблокировал 6057 материалов с детской порнографией, сообщил регулятор. Около 17% материалов в РКН прислали граждане.

«3 966 материалов удалили в рамках рабочего взаимодействия с администрациями социальных сетей… 1423... с помощью собственного мониторинга… 668... прислали неравнодушные граждане»,— говорится в Telegram Роскомнадзора.

К публикации регулятора прикреплена инфографика, на которой указано, что всего за 2022 год Роскомнадзор заблокировал 30,8 тыс. ресурсов.

О технологии «фатальной блокировки» РКН — в материале «Ъ FM» «Роскомнадзор обойдет VPN».

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