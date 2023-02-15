Telegram-каналам готовят новые метки

Валентина Матвиенко предложила маркировать враждебные Telegram-каналы. Спикер совета федерации привела аналогию с обязательным указанием статуса иноагента. По ее словам, аудитории важно знать, кто именно ведет канал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Валентина Матвиенко также добавила, что многие авторы вводят своих подписчиков в заблуждение.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко: «Я не знаю, возможно ли это технически. Когда вражьи каналы, с Украины, например, ставят свой флажок, а многие камуфлируют. Может Роскомнадзору, который тоже помечает иноагентов или нежелательные структуры, подумать, чтобы люди, читая, понимали, кто за этим стоит и какая цель у этих интернет-порталов и каналов».

Предложение спикера Совфеда прозвучало в ответ на выступление сенатора Владимира Джабарова, который заявил, что Telegram стал основным источником информации для россиян. Но далеко не все враждебные ресурсы, по его словам, блокируются.

Можно ли установить автора Telegram-канала? Исследователь медиа Юлия Загитова отмечает, что это реально. Правда, по ее мнению, вряд ли внутри мессенджера получится установить маркировку: «Я видела эту инициативу, но не понимаю, как ее технически может реализовать площадка. Есть сейчас маркировка "Scam" на случай, например, если канал захватывают мошенники. После этого сам мессенджер отслеживает какую-то подозрительную активность. Могут боты появиться, либо мошенник создаст какой-то контент, на который пожалуются пользователи.

Что касается того, как понять, кто ведет этот канал, то, насколько я знаю, есть определенные уязвимости, которыми пользуются разные структуры и таким образом вычисляют авторов.

Но это видно и по новостям, связанным с задержанием админов каналов. Конечно, Павел Дуров всем рассказывает, что мессенджер абсолютно безопасен, но факты подтверждают, что анонимным внутри Telegram пользователь не может оставаться».

В прошлом году в России возбудили несколько уголовных дел в отношении владельцев и авторов Telegram-каналов. Как правило, им вменяют вымогательство, когда герою публикации предлагают заплатить за удаление поста. Вряд ли авторов выдает сама площадка, отметил управляющий партнер коллегии медиа-юристов Федор Кравченко:

«Чтобы ввести правила о маркировке, нужно четко определить, какие именно каналы будут считаться враждебными и иметь соответствующую метку. Может быть масса критериев, например, пользователи, находящиеся на Украине или симпатизирующие ей, или те, кого не поддерживает российское правительство и так далее. И во множестве этих критериев неизбежно возникнет путаница, поэтому любой предметный вопрос о том, как отделить такие каналы, наткнется на неразрешимые противоречия.

Вместе с тем сейчас, возможно, российские власти действительно нашли какой-то компромисс в отношениях с Telegram. Вполне возможно, что мессенджер чуть-чуть смягчил свои критерии допустимости предоставления властям информации и удаления каких-то наиболее экстремистских каналов. Необязательно, что это распространяется просто на оппозиционные мирные каналы.

Если бы мы увидели, что в отношении авторов публикаций в Telegram возбуждается так же много уголовных дел, как в случае с "Вконтакте", то тут можно было бы забеспокоиться. Безусловно, что касается мессенджера, то их много, но нельзя сказать, что в этих уголовных делах видно, что Telegram кого-то сдает. А утаить такую информацию было бы крайне сложно».

В начале февраля депутат Александр Хинштейн опубликовал список из 40 каналов, которые, по его словам, связаны с вымогательством и шантажом, и пригрозил их авторам уголовными делами, заявив, что анонимности в мессенджере не существует.

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Илья Сизов