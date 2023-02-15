Кубанские депутаты будут предоставлять декларации в упрощенном порядке

Депутаты ЗСК приняли поправки, которыми упрощается порядок декларирования доходов и имущества региональными и муниципальными депутатами, ведущими свою деятельность без отрыва от основного места работы. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Поправки приняты для приведения краевого законодательства в соответствие с федеральным. Согласно утвержденным изменениям, теперь региональные депутаты, работающие на непостоянной основе, будут предоставлять сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера только в двух случаях:

в течение четырех месяцев после избрания или передачи вакантного мандата;

в случае совершения крупной сделки, превышающей общий доход депутата и его супруги за три предшествующих года.

Об отсутствии таких сделок региональные депутаты будут информировать соответствующую комиссию регионального парламента, а муниципальные депутаты — губернатора Краснодарского края.

Депутаты обращают внимание, что все существующие механизмы подачи деклараций, состав сведений, проверки остаются без изменений и речь об уменьшении контроля не идет.

«Коррупция — опасное и неприемлемое для нашего общества явление. Внесенные в краевое законодательство изменения предусматривают четкий контроль за уровнем доходов лиц, находящихся на государственных должностях, механизм оперативного пресечения попыток склонить их к противоправным действиям, а также сохранение конфиденциальности личных данных»,— прокомментировал принятие поправок председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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