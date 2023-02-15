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На Ставрополье количество самозанятых выросло в пять раз за два года

На территории Ставропольского края сегодня зарегистрировано 208 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), включая 114 тыс. самозанятых. За последние два года количество последних увеличилось в пять раз, сообщает пресс-служба правительства Ставрополья.

Власти региона отмечают важность господдержки в развитии малого бизнеса. На территории региона действуют организации, оказывающие консультационную и финансовую поддержку МСП. Так, в прошлом году Гарантийный фонд предоставил местному бизнесу заемные средства в размере 4,5 млрд руб. Фонд микрофинансирования региона также выдал 800 млн руб. заемных средств. Также в Ставропольском крае действует ряд точек роста и акселераторов развития бизнеса.

«Субъекты малого и среднего предпринимательства образуют основу экономики края. Они выходят на новые рынки и эффективно взаимодействуют с местными бюджетными предприятиями. Только по итогам прошлого года 29% из общего числа госконтрактов заключены с предприятиями малого и среднего бизнеса», — цитирует пресс-служба правительства региона министра экономического развития Ставрополья Дениса Полюбина.

Анастасия Назарова

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