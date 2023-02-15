На Кубани за четыре года количество автокредитов увеличилось на 14%

За прошедшие четыре года в Краснодарском крае увеличилось число действующих автокредитов на 14,7 %. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По этому показателю Кубань оказалась на пятом месте в России.

В число регионов-лидеров по росту числа действующих автокредитов также вошли: Иркутская (+28,0%), Новосибирская (+22,9%) и Вологодская (+20,5%) области, а также Красноярский край.(+17,5%).

В конце 2022 года самое большое количество действующих автокредитов было отмечено в Москве - 121,1 тыс., Московской области - 105 тыс., Санкт-Петербурге - 98,4 тыс., а также в Республиках Татарстан - 91,9 тыс. и Башкортостан - 85,6 тыс.

В целом по России за последние четыре года оформление автокредитов увеличилось на 0,5 %. По последним подсчетам россияне оформили 1,83 млн кредитов на покупку автомобиля.

Екатерина Мухамедова

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