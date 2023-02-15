Строительство ледовой арены на Иве оценили в 1,2 млрд рублей

Министерство экономического развития Пермского края разместило на портале «ГИС Торги» предложение ООО «Красная машина» о заключении концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию ледовой арены в микрорайоне Ива в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Фонд развития Пермского края», которое является учредителем компании. Теперь в соответствии с законодательством должны пройти торги на право заключения соглашения, по итогам которых будет подписан документ.

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В приложенной к опубликованному предложению финансовой модели проекта указано, что общий объем капитальных вложений составит 1,2 млрд руб., из них 350 млн руб. — капитальный грант. Также концессионер получит инвестиционный платеж в сумме 1 млрд руб. и эксплуатационный платеж в размере 611,7 млн руб. Возведение объекта компания должна завершить в течение 18 месяцев с даты начала строительных работ.

В министерстве спорта Пермского края сообщили, что уже разработана проектно-сметная документация, получены все технические условия на подключение к инженерным сетям и устройство подъездов к объекту. Согласно проекту, спорткомплекс будет двухэтажным, с двумя ледовыми кортами, дорожкой для керлинга, зрительскими трибунами вместимостью не менее 250 мест, тренажерным и спортивным залами, раздевалками и тренерскими. В помещениях организуют учебно-тренировочный процесс, создадут условия для проведения городских соревнований. Площадь объекта составит около 9 тыс. кв. м. Сейчас проект проходит госэкспертизу.

О планах построить ледовый спорткомплекс на Иве сообщалось еще в начале 2020 года. Объект входит в число приоритетных проектов краевых властей и приурочен к 300-летнему юбилею Перми. Предполагалось, что финансирование проекта будет осуществляться из федерального и краевого бюджетов, однако его реализация притормозилась из-за того, что для комплекса долго искали подходящую площадку и стоимость объекта за это время выросла. Осенью 2022 года стало известно, что комплекс решено построить с применением механизма концессии, но при этом все еще планируется привлечение бюджетных средств. Реализацию проекта власти региона поручили своей структуре — Фонду развития Пермского края (ФРПК, 100% в собственности краевого минимущества). Специально для этого ФРПК в ноябре учредил ООО «Красная машина».