Председателем молодежной избирательной комиссии Петербурга единогласно выбрали Максима Воронина

Максим Воронин стал председателем молодежной избирательной комиссии Санкт-Петербурга. Его выбрали 15 февраля в ходе голосования, передает корреспондент «Ъ-СПб».

Кандидатуру господина Воронина рекомендовала государственная избирательная комиссия по итогам экзаменов и собеседования, затем его уже представили на заседании совещательного органа. Он аспирант «Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики», родился в 1998 году. Голосование проводилось тайно, подсчет голосов осуществляла счетная комиссия.

Молодежная комиссия в составе 14 человек начнет работу на общественных началах, срок ее полномочий не превысит двух лет.

Екатерина Рязанова

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