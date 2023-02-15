Трамвайный переезд в Ярославле сделали за 170 тыс. рублей

Ремонт трамвайного переезда на перекрестке улиц Блюхера и Урицкого в Ярославле обошелся в 170 тыс. руб. Данные о контракте размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Трамвайный переезд на перекрестке улиц Блюхера и Урицкого являлся одним из самых проблемных в Ярославле. В последний раз его ремонтировали в 2020 году. Потом АО «Яргорэлектротранс» (ЯрГЭТ) судился с подрядчиком из-за гарантийных обязательств. В ночь на 15 февраля ремонт переезда был выполнен, но на средства самого АО «ЯрГЭТ». Согласно протоколу заседания закупочной комиссии, подрядчиком выступил индивидуальный предприниматель Геворгян А.М.

«В перечень работ входит прорез швов вдоль трамвайных путей, демонтаж и зачистка существующего асфальтобетонного покрытия, трамбовка щебня, протирка гарцовки, укладка брусчатки»,— отмечено в контракте.

Работы на одном переезде оценены в 170 тыс. руб. В контракте прописана четырехмесячная гарантия на уложенную плитку.

В пресс-службе мэрии Ярославля обещают оперативно отремонтировать трамвайный переезд на пересечении Ленинградского проспекта и Промышленного шоссе, а весной и летом привести в порядок 8 переездов. Объем трат «Яргорэлектротранса» не называется.

Андрей Иванов