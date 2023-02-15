ЗакС Петербурга попросит Мишустина снять мораторий на экологические проверки бизнеса

Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении законопроект об обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить действующий с марта 2022 года запрет на проверки бизнеса по линии экологического законодательства, сообщил корреспондент «Ъ-СПб».

«В современных реалиях мораторий на проверки бизнеса может повлечь не только значительный финансовый ущерб государству, но и существенный экологический ущерб окружающей среде, а также издержки для самого бизнеса, несущего огромные убытки из-за участившихся техногенных аварий»,— говорится в пояснительной записке законопроекта.

Авторы обращения из фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Новые люди» в обоснование законопроекта отметили, что количество жалоб на неудовлетворительное состояние окружающей среды с момента ввода моратория не только не сократилось, но и возросло. За 11 месяцев 2022 года городской комитет по природопользованию получил 1 885 обращений граждан на нарушения законодательства об охране окружающей среды. Год назад таковых было 2018, а в 2020-м — 1836. «Между тем, в 2022 году у указанного органа отсутствовали правовые основания для организации и проведения контрольных (надзорных) мероприятий»,— добавляют парламентарии.

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