Like it`s hot

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фаррелл Уильямс на ужине Chanel, 2021 год.

Фото: Sean Zanni / Patrick McMullan / Getty Images Фаррелл Уильямс на ужине Chanel, 2021 год.

Фото: Sean Zanni / Patrick McMullan / Getty Images

14 февраля Louis Vuitton объявили, что Фаррелл Уильямс возглавит мужское направление французского модного дома — первую коллекцию под новым руководством бренд представит в июне, во время парижской Недели моды. Позиция креативного директора мужской линейки оставалась открытой с тех пор, как Вирджил Абло неожиданно для многих скончался в ноябре 2021 года. Уильямс помимо своей музыкальной карьеры известен также и как креативный директор, который успел поработать с несколькими крупными марками. В преддверии новой главы в истории Louis Vuitton вспоминаем, с кем и как создавал коллекции Уильямс.

Chanel

Пожалуй, самым продолжительным в модной карьере Фаррелла было его сотрудничество с Chanel. Продюсер работал с французской маркой на протяжении девяти лет и за это время представил множество коллекций — кроссовки, вещи, аксессуары из линейки Chanel Pharrell всегда пользовались успехом. Помимо этого Уильямс также устраивал концерты, записывал подкасты и проводил встречи под эгидой французской марки. Для многих выбор в пользу Louis Vuitton после стольких лет сотрудничества стал неожиданностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коллаборация Chanel x Pharrell Williams

Фото: Chanel Коллаборация Chanel x Pharrell Williams

Фото: Chanel

Billionaire Boys Club

В 2005 году японский дизайнер Ниго (который сейчас возглавляет Kenzo) был пионером японской уличной моды. Фаррелл обратил внимание на японца и решил привезти восточную культуру в штаты — так появился бренд Billionaire Boys Club. Ниго и Уильямс разрабатывали дизайны, снимали кампании, и довольно быстро бренд BBC стал отождествляться с уличной модой и хип-хоп культурой. Среди поклонников марки были Канье Уэст, Лил Уэйн и другие акулы рэп-мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фаррелл Уильямс в магазине Billionaire Boys Club Store, 2009 год.

Фото: Nicole Sweet / Getty Images Фаррелл Уильямс в магазине Billionaire Boys Club Store, 2009 год.

Фото: Nicole Sweet / Getty Images

Adidas

Наверное, один из самых известных проектов Уильямса в мире моды — его работа с Adidas. Немецкий бренд начал партнерство с Фарреллом в 2014 году, когда последний сделал кастомизированную коллекцию моделей Stan Smith. С тех пор Уильямс успел поработать со всеми знаковыми моделями бренда, включая суперпопулярную линейку Adidas Hu NMD — она до сих пор считается одной из самых желанных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фаррелл Уильямс и Adidas, 2014 год.

Фото: Christopher Polk / Getty Images for Adidas Фаррелл Уильямс и Adidas, 2014 год.

Фото: Christopher Polk / Getty Images for Adidas

Louis Vuitton

Назначение Фаррелла на пост креативного директора мужской линейки Louis Vuitton не первый опыт работы музыканта с модным домом. В 2005 год Уильямс создал линейку очков для французской марки. Модель было решено назвать Millionaire, а в работе над дизайном Фарреллу помогали на тот момент креативный директор Louis Vuitton Марк Джейкобс и Ниго (тот самый, с которым Уильямс запустил Billionaire Boys Club). Очки сразу снискали популярность — настолько, что модель было решено перевыпустить в 2007 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фаррелл Уильямс, Марк Джейкобс и Ниго

Фото: Michel Dufour / WireImage / Getty Images Фаррелл Уильямс, Марк Джейкобс и Ниго

Фото: Michel Dufour / WireImage / Getty Images

Moncler

В 2010 году Moncler предложили Фарреллу приложить руку к созданию капсульной коллекции верхней одежды для осенне-зимнего показа. Несомненно, главной вещью во всей линейке стал пуховый «бронежилет» — сам Уильямс назвал его жилетом пацифиста. Ткань для модели была сделана из переработанных пластиковых бутылок (прием, который бренд взял на вооружение лишь спустя много лет). Модель, как всегда в случае Фаррелла, стала культовой, и в 2013 году Moncler перевыпустили ее в новой цветовой гамме. А в 2022 году Уильямс появился в ней на миланском показе марки — чтобы продемонстрировать долговечность жилета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фаррелл Уильямс на пресс-конференции Moncler, 2013 год.

Фото: Victor Boyko / French Select / Getty Images for Moncler Фаррелл Уильямс на пресс-конференции Moncler, 2013 год.

Фото: Victor Boyko / French Select / Getty Images for Moncler

Илья Петрук