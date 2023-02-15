Склады побили рекорд

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о рекордном количестве новых объектов складской недвижимости в столице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В Московском регионе новый рекорд на рынке недвижимости. В этот раз в сегменте складов. За год в локации введено в эксплуатацию почти 2 млн кв. м высококачественной складской недвижимости. Это самый высокий показатель с 2014 года, посчитали эксперты компании NF Group. И, скорее всего, новый год не сможет превзойти итоги 2022-го. На 2023 год прогноз более скромный: около 1,5 млн кв. м.

Самыми крупными из проектов, сданных в 2022 году, оказались складские комплексы, возведенные по схеме built-to-suit для предприятий, представляющих сферу онлайн-торговли. Рекордное значение ввода полагают специалисты, стало возможным по итогам роста активности на рынке и подписания ряда крупных контрактов в 2022 и 2021 годах в основном с компаниями, представляющими сектор e-commerce. По оценке брокеров, в 2023 году чуть менее половины метров, запланированных к вводу, может прийтись на проекты built-to-suit или на складские объекты под собственные нужды.

Что касается стоимости аренды в этом сегменте, то средневзвешенные запрашиваемые арендные ставки были нестабильны на протяжении всего прошлого года и отмечался тренд к росту. Кроме того, запрашиваемые ставки аренды на объекты, предлагаемые по схеме built-to-suit, даже достигали рекордно высоких значений. Но к минувшему декабрю показатель вновь был зафиксирован на сопоставимом с итогами 2021 года уровне, это 5,5 тыс. руб. за кв. м в год. И есть предположение, что ставки не будут корректироваться в ближайшие месяцы.