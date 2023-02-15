Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В новых автобусах в Ярославле продолжат работу кондукторы

В Ярославле и Ярославском районе после введения системы брутто-контрактов (апрель-май) на части автобусных маршрутов останутся кондукторы, которые будут собирать плату за проезд. Об этом в интервью «Ъ-Ярославль» рассказала директор департамента транспорта региона Татьяна Черемных.

Фото: Дарья Петерсон

Фото: Дарья Петерсон

24 июня 2022 года на заседании комитета Ярославской областной думы госпожа Черемных говорила, что «средства на кондукторов по государственным контрактам не предусматриваются», а следить за оплатой проезда будут контролеры. Однако ближе к началу транспортной реформы кондукторов все же решили оставить — на переходный период.

«Кондукторы будут работать выборочно по маршрутам, в соответствии с утвержденным графиком, контролеры будут также выборочно проводить проверки. Механизмы этой деятельности сейчас прорабатываем. На начальном этапе у кондукторов будет больше разъяснительной работы — как оплатить, куда приложить карту. В дальнейшем планируем переводить кондукторов на позиции контролеров»,— рассказала «Ъ-Ярославль» Татьяна Черемных.

Кондукторы, как и контролеры войдут в состав контрольно-ревизорской службы государственного казенного учреждения «Организатор перевозок Ярославской области». Впоследствии, когда пассажиры привыкнут к безналичной оплате через валидаторы, кондукторы будут переквалифицироваться в контролеры.

Полное интервью Татьяны Черемных в материале «Ъ-Ярославль» «Транспорт не может быть прибыльным».

Антон Голицын

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...