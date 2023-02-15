В новых автобусах в Ярославле продолжат работу кондукторы

В Ярославле и Ярославском районе после введения системы брутто-контрактов (апрель-май) на части автобусных маршрутов останутся кондукторы, которые будут собирать плату за проезд. Об этом в интервью «Ъ-Ярославль» рассказала директор департамента транспорта региона Татьяна Черемных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Петерсон Фото: Дарья Петерсон

24 июня 2022 года на заседании комитета Ярославской областной думы госпожа Черемных говорила, что «средства на кондукторов по государственным контрактам не предусматриваются», а следить за оплатой проезда будут контролеры. Однако ближе к началу транспортной реформы кондукторов все же решили оставить — на переходный период.

«Кондукторы будут работать выборочно по маршрутам, в соответствии с утвержденным графиком, контролеры будут также выборочно проводить проверки. Механизмы этой деятельности сейчас прорабатываем. На начальном этапе у кондукторов будет больше разъяснительной работы — как оплатить, куда приложить карту. В дальнейшем планируем переводить кондукторов на позиции контролеров»,— рассказала «Ъ-Ярославль» Татьяна Черемных.

Кондукторы, как и контролеры войдут в состав контрольно-ревизорской службы государственного казенного учреждения «Организатор перевозок Ярославской области». Впоследствии, когда пассажиры привыкнут к безналичной оплате через валидаторы, кондукторы будут переквалифицироваться в контролеры.

Полное интервью Татьяны Черемных в материале «Ъ-Ярославль» «Транспорт не может быть прибыльным».

Антон Голицын