В Свердловской области ожидаются морозы до -26 градусов

В Свердловской области ожидается резкое похолодание до -26°, сообщает Уральский гидрометцентр.

В ночь на 16 февраля в регионе ожидается -16°...-21°, в горах и низинах похолодает до -26°. Температура днем составит -7°...-12°. Ожидается Переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь. Ветер Неустойчивый слабый.

В пятницу, 17 февраля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит -13°...-18°, на севере и крайнем востоке до -23°. Днем будет -5°...-10°. Ветер неустойчивый слабый.

В субботу, 18 февраля, в Свердловской области будет переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег. Температура ночью составит -14°...-19°, на севере и крайнем востоке до -24°. Днем — -7°...-12°. Ночью ветер неустойчивый слабый, днем северо-восточный 3-8 м/с.

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