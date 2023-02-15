Politico: Макрон предпочел походу в театр с женой встречу с Зеленским

До начала европейского турне президента Украины Владимира Зеленского Франция не направила ему официального приглашения, однако после выступления украинского политика в британском парламенте помощники президента Франции Эмманюэля Макрона договорились о визите господина Зеленского в Париж. Такими подробностями поделились источники издания Politico, отметив, что для встречи в Владимиром Зеленским Эмманюэль Макрон отменил запланированный поход в театр с женой.

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Фото: Thibault Camus / AP Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон

Фото: Thibault Camus / AP

Аналитики Politico, опираясь на свидетельства других дипломатических источников, считают этот прецедент иллюстрирующим несколько периферийную роль Франции в общеевропейской поддержке Украины. По мнению старшего советника Международного института стратегических исследований Франуса Хейсбурга, 2022 год для Франции оказался годом «упущенных возможностей» из-за попыток налаживания дипломатических контактов с Россией.

«Макрон провел 15 дней, рассказывая всем, кто готов слушать, что России нужны гарантии безопасности, как будто Россия недостаточно взрослая, чтобы сама их запрашивать… Он все еще может наверстать упущенное, но предварительным условием для этого является предельно ясное отношение к Украине и восстановление легитимности среди центральноевропейских государств»,— считает господин Хейсбург.

В материале Politico также отмечается значительно более скромный вклад Франции в военную поддержку Украины на фоне остальных европейских стран — в том числе Германии, в январе согласовавшей поставки танков Leopard 2 для ВСУ.

Эмманюэль Макрон подвергся критике со стороны политических и общественных деятелей за относительно мягкую риторику в отношении России после ввода войск на Украину, а также за сравнительно скромную поддержку Украины в актуальных условиях. В июне экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что господин Макрон проявляет устаревший подход в отношениях с Россией, которую, по его мнению, нельзя унижать из-за действий российского руководства.

Андрей Сапожников