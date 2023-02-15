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Оперативный штаб по охране лесов от пожаров начнет работать в Удмуртии

В Удмуртии создали оперативный штаб по охране лесов от пожаров. Согласно распоряжению, подписанному главой региона Александром Бречаловым, штаб создан в целях координации профилактических мероприятий, организации мер безопасности в лесах, планирования и использования сил и средств пожаротушения.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Руководителем штаба стал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, его заместителем — министр природных ресурсов республики Денис Удалов. В состав также вошли министр сельского хозяйства региона Михаил Юдин, и.о. министра здравоохранения Наталья Якимова.

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