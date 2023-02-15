В Краснодарском крае одобрены 6 тысяч жилищных сертификатов переселенцам из Херсонской области

Власти Краснодарского края приняли 6 тыс. решений о выдаче жилищных сертификатов переселенцам из Херсона и Херсонской области, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на межведомственную комиссию по вопросам помощи переселенцам.

Первое заседание комиссии прошло сегодня в Краснодаре. По данным краевой администрации, в местах временного размещения сейчас находятся 12,5 тыс. жителей Херсона и Херсонской области. В первую очередь для них решаются вопросы получения российских паспортов и выдачи материальной помощи, в Анапе и в Туапсинском районе работают центры подготовки документов и содействия в трудоустройстве. Многие переселенцы хотят остаться жить на Кубани, при покупке жилья они ориентируются на возможность трудоустройства. На текущий момент работу в Краснодарском крае нашли около 500 переселенцев.

Кроме того, для приехавших на Кубань граждан существенным фактором выбора места жительства является возможность отправить ребенка в школу. «Необходимо держать на контроле вопрос образования детей, чтобы школы в выбранном переселенцами населенном пункте были готовы принимать новых учеников»,— цитирует прокурора Краснодарского края Сергея Табельского пресс-служба региональной администрации.

Анна Перова, Краснодар