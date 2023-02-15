Mercedes-AMG представил новый болид Формулы 1 на сезон-2023

Команда Mercedes-AMG Petronas F1 Team представила гоночный болид Mercedes-AMG F1 W14 E Performance, с которым немецкий коллектив будет выступать в новом сезоне Формулы 1.

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Фото: Mercedes-AMG Petronas F1 Team Mercedes-AMG F1 W14 E Performance

Фото: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

Новая машина представляет собой глубокую модернизацию прошлогоднего Mercedes-AMG F1 W13 E Performance, который стал одной из самых неудачных машин в истории команды. В прошлом году болид принес коллективу единственную победу в Гран-при и не позволил отстоять титул в Кубке конструкторов.

Кроме того, в 2023 году команда вернулась к черной ливрее, которая использовалась командой в 2020 и 2021 годах — отказ от фирменных серебристых цветов в пользу неокрашенного углепластика позволил снизить массу болида.

Напомним, в сезоне-2023 пилотами Mercedes-AMG Petronas F1 Team в чемпионате мира будут британцы Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион Формулы 1.

Максим Вершинин

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