«Авито»: продажи квартир с лапомойками с ноября 2022 по январь 2023 года увеличились на 69,7%

С ноября 2022 года по январь 2023 года продажи квартир и домов первичного фонда с приспособлениями для мытья лап собакам увеличились в России на 69,7%. За отчетный период этот показатель вырос в Москве на 55,5%, в Санкт-Петербурге — на 152,5%, свидетельствуют данные исследования «Авито Недвижимости», с которыми ознакомился «Ъ».

В компании отмечают, что с ноября 2022 года по январь текущего года на «Авито» продали 11 тыс. объектов недвижимости из первичного фонда, в которых установлены лапомойки. При этом в сегменте вторичного жилья этот показатель в Москве за аналогичный период уменьшился на 17%, в Санкт-Петербурге — на 41%.

Спрос на лапомойки среди долгосрочных арендаторов жилья за три отчетных месяца вырос на 58,6%. Отмечается, что с ноября 2022 года по январь 2023 года в России было сдано 30 квартир с лапомойками.

Эрдни Кагалтынов