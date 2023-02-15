«Южное полукольцо» в Петербурге начнут расширять в 2023 году

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект реконструкции участка федеральной трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» с 64-го по 106-й км, сообщает «Деловой Петербург». Строительные работы, включающие увеличение полосности трассы, начнутся до конца года, однако точный график пока не выработан.

Участок дороги от Киевского до Московского шоссе будет ремонтироваться поэтапно, первым подрядчик возьмет в работу 7,5 км от Киевского шоссе до дороги «Гатчина — Куровицы». Помимо расширения трассы с двух до четырех полос будет построено пять развязок, 10 путепроводов, два моста, шесть надземных пешеходных переходов и пять переходов для диких животных. На проект будет потрачено 4,8 млрд рублей до 2025 года.

Ранее трассу А-120 хотели использовать в составе будущей КАД-2, поскольку не требовался выкуп земельных участков, отмечает издание, но позже было принято решение пустить будущее «кольцо» по самостоятельной трассировке.

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