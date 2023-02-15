Во «ВКонтакте» подтвержденные аккаунты будут отмечать «галочкой»

Пользователи «ВКонтакте» смогут подтвердить данные своего аккаунта VK ID и получить специальную галочку в профиле аккаунта. В пресс-релизе соцсети уточняется, что функция является опциональной.

Опция доступна в личном кабинете VK ID с 14 февраля. Подтвердить данные можно через Tinkoff ID и портал «Госуслуги». После этого в профиле пользователя появится специальная отметка в виде серой галочки. Для появления функции в мобильном приложении его надо обновить.

В соцсети пообещали, что в будущем можно будет подтвердить в том числе с помощью других платформ. «Персональные данные пользователей "ВКонтакте" защищены и не передаются в сервисы, через которые происходит подтверждение»,— утверждают во «ВКонтакте».

Похожая система верификации есть в Twitter, там пользователи получают голубые галочки. Изначально их давали знаменитостям, но после покупки соцсети Илоном Маском в октябре 2022 года получить галочку могут все подписчики Twitter Blue за $7,99 в месяц.

Лаура Кеффер