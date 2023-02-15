Гражданин Украины в Энгельсе подозревается в дискредитации российской армии

В Энгельсе Саратовской области в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан). Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, с февраля по декабрь прошлого года подозреваемый в одной из социальных сетей размещал публикации с высказываниями, дискредитирующими использование ВС России, участвующих в специальной военной операции.

Противоправные деяния выявили сотрудники УФСБ.

Подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева