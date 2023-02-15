72-летняя пенсионерка в Ижевске продала квартиру и перевела мошенникам 2,6 млн рублей

В столице Удмуртии в полицию обратилась 72-летняя пожилая женщина, которая рассказала о хищении у нее 2,6 млн руб. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, пенсионерке позвонил «сотрудник банка», который рассказал об оформленном на нее кредите на сумму 200 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Для отмены заявки оказалось необходимо оформить «встречный кредит», однако размер пенсии не позволил женщине взять займ на такую сумму. После этого ей позвонил «сотрудник правоохранительных органов» и убедил продать свою квартиру, а полученные средства перевести на специальный счет.

При этом пенсионерке пообещали, что сделка будет фиктивной, и позже деньги ей вернутся.

Так, под диктовку звонившего пожилая ижевчанка продала свою квартиру, а вырученные 2,6 млн руб. она перевела на указанные ей счета через банкомат в торговом центре. В этот момент один из покупателей пытался отговорить женщину, однако пенсионерка слушать его не стала.

После перевода денег номера «сотрудников» банка и полиции оказались заблокированы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).