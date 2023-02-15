Глава Красноярского края Александр Усс сыграл губернатора в сериале «Красный яр»

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал, что снялся в массовке исторического сериала «Красный яр», который снимали в 2022 году на территории региона.

«Когда пригасили нас на “Красный яр”, сказали: “Вы будете играть губернатора”. Я говорю: “Я? Почему?”. А он говорит: “Вам ничего не надо делать”. И вот я сел на трибуну и думаю: “Надо же что-то показать” — взмахнул там какой-то рукой. И подходит ко мне очень деликатно оператор и говорит: “А вы всегда так машете?”. Я говорю: “А что?” — “Не надо”»,— цитирует господина Усса телеканал «Енисей».

Съемки сериала о золотой лихорадке «Красный яр» проходили в Красноярском крае в июле 2022 года. Его создание было приурочено к 200-летию Енисейской губернии. Локациями для съемок стали Минусинск, Шушенское, а также Красноярск и его окрестности, в том числе национальный парк «Столбы». Кроме местных участие в сериале приняли московские актеры – Константин Крюков, Сергей Юшкевич и Петр Рыков.

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Дарья Решетникова