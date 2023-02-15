Детский лагерь «Зеркальный» реконструируют за 2,3 млрд рублей

СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» (ФКСР) ищет подрядчика на реконструкцию детского лагеря «Зеркальный». В рамках контракта на территории построят четыре здания, на работы выделили 2,3 млрд руб.

За эти средства подрядчик к середине 2025 года построит административный корпус, трехэтажный детский спальный комплекс со столовой на 100 человек, четырехэтажное общежитие для персонала и медицинский корпус. В контракт также входит возведение двух хозяйственных блоков, в которых разместят прачечную, гараж и пункт зарядки аккумуляторов. Перед началом работ исполнитель снесет три жилых дома, мастерские, недействующую котельную и другие здания.

Напомним, что в 2019 году губернатор Петербурга Александр Беглов говорил о планах создать на базе «Зеркального» аналог сочинского «Сириуса». Сейчас в лагере могут отдыхать 550 детей, а после реконструкции он сможет принять 2300 человек. Предыдущий контракт в «Зеркальном» выиграло АО «Строинвест», которое за 398 млн руб. реконструировало станции водоподготовки, электроснабжения и водоочистной установки, отмечает «Деловой Петербург».

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