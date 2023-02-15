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Бывшую воспитательницу детсада в Азнакаево наказали за нанесение ребенку ударов

В Азнакаево суд оштрафовал 35-летнюю бывшую воспитательницу детсада «Звездочка», признав ее виновной в нанесении ребенку ударов. Об этом говорится в сообщении управления СКР по региону.

Напомним, инцидент произошел в октябре прошлого года. Осужденная ударила двухлетнего ребенка по лицу и ногам за то, что она заплакала. После этого в соцсетях появилось видео с места ЧП, и СКР возбудил уголовное дело.

Сумма штрафа не уточняется. Кроме того, суд лишил женщину права заниматься педагогической деятельностью на три года.

"Ъ-Казань"

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