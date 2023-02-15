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Коммерсантъ FM
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«Дом Муму»

Петр Воронков — об Иване Тургеневе и Полине Виардо

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о сложных отношениях русского писателя и французской певицы.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В «дом Муму» отправляемся сегодня, так часто называют тургеневский особняк на Остоженке. Именно здесь происходило действие до боли печального рассказа о барыне, дворнике и его несчастной собаке. Один из критиков как то заметил: «Иван Сергеевич и сам был немного Муму в любви к Полине Виардо». Скорее всего, он имел в виду признание самого Тургенева, вот послушайте: «С той самой минуты, как я увидел ее в первый раз, с той роковой минуты я принадлежал ей весь, как собака принадлежит своему хозяину»…

Удивительный Тургенев — высокий, красивый, богатый, знаменитый, почти всю жизнь обожал французскую певицу Полину Виардо, о которой живописец Илья Репин однажды сказал: «На нее невозможно смотреть в анфас!». И действительно, крупные, почти мужские черты лица, выпученные глаза, огромный рот… Но, когда она начинала петь, преображалась моментально. Завораживала и околдовывала. Не случайно свою Консуэло, Жорж Санд списала именно с нее…

Сама певица о мужчинах отзывалась так: «Чтобы женщина пользовалась успехом, она должна на всякий случай придерживать около себя совершенно ненужных поклонников. Должно быть стадо». Из всего стада, а поклонников и любовников у нее было много, Тургенев был самым преданным. Он ездил за ней по всей Европе, буквально преследовал, пока не поселился под одной крышей. И это невзирая на живого мужа! Тому, похоже, было все равно. А певица считала счастливым тот день, когда удавалось сбежать и от мужа, и от Тургенева…

Но именно она предложила, что бы его дочь Пелагея воспитывалась вместе с ее детьми. Пелагею, переименованную отцом в Полинет, она откровенно не любила. Но Тургенев давал очень хорошие деньги на ее содержание, и делал дорогие подарки не только ей. Он купил скрипку Страдивари для ее сына, приданого ее дочери отписал столько же, сколько и родной. А из огромного наследства Тургенева, Пелагея, она же Полинет, после смерти отца не получила ни копейки — все досталось мадам Виардо. Горевала мадам лишь по поводу того, что значилась теперь не как великая певица, а всего лишь как муза великого русского писателя…

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