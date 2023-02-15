Тюменские власти предупредили о лжесообщениях о массовых терактах

Жителей Тюменской области попросили не верить лжесообщениям о серии терактов на территории России. В telegram-канале правительства региона сообщили, что в мессенджерах стали рассылать фотографию якобы официального документа, на котором «личному составу» рекомендуют предупредить родственников о готовящихся террористических актах со стороны СБУ.

На опубликованном фото указано, что диверсанты якобы раскидывают по улицам заминированные телефоны, планшеты, кошельки. «Злоумышленники запугивают россиян несуществующими взрывами. Например, воронежские власти опровергли данное утверждение: “Вчера в Воронеже прохожий поднял валявшийся паспорт — оторвало руку”»,– отметили в пресс-службе тюменского правительства.

Тюменцам напомнили, что органы государственной власти не рассылают информацию через мессенджеры и соцсети.

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