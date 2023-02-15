В Подмосковье полиция изъяла партию героина весом 51 кг

В Подмосковье задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. У него изъяли более 51 кг героина и 5 кг гашиша общей стоимостью около 150 млн руб. В МВД заявили, что мужчина — уроженец одной из республик ближнего зарубежья.

По версии следствия, он организовал в городском округе Лосино-Петровский склад с крупными партиями наркотиков для «последующего сбыта через тайники-закладки» на территории Подмосковья. МВД утверждает, что наркотики нашли в арендованной квартире подозреваемого — они были спрятаны в детских кроватках, на кухне и балконе. Объем изъятой партии — порядка 80 тыс. разовых доз.

Также были изъяты электронные весы, упаковочное оборудование «и иные расходные материалы», уточняется в пресс-релизе МВД. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство и сбыт наркотических средств (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ), мужчина арестован.