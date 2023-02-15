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Коммерсантъ FM
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Выручка «Яндекса» по итогам четвертого квартала 2022 года выросла в 1,5 раза

164,8 млрд руб. составила выручка компании «Яндекс» по итогам четвертого квартала 2022 года. Это приблизительно в 1,5 раза больше показателей конца 2021 года.

«Увеличение выручки связано с хорошими результатами рекламной сети "Яндекса" (РСЯ; в первую очередь за счет роста внутри приложений, а также сайтов-партнеров РСЯ) и ростом рекламной выручки в поиске»,— говорится в финансовом отчете «Яндекса» рост выручки в сегменте «поиск и портал».

Аналогичный рост выручки зафиксирован и в других сегментах, в том числе развлекательных сервисов и электронной коммерции.

Консолидированная выручка «Яндекса» за 2022 год составила 521,7 млрд руб. (+46% в годовом выражении).

13 февраля американская компания FMR LLC увеличила свою долю в головной структуре «Яндекса» до 5,983%. Торги ценными бумагами «Яндекса» на NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены 28 февраля 2022 года.

Андрей Сапожников

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