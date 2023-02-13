Американская компания FMR LLC увеличила долю в головной структуре «Яндекса»

Американская инвестиционная компания FMR LLC увеличила свою долю в головной структуре «Яндекса» Yandex N.V. до 5,983%, следует из размещенного Yandex N.V. документа, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). На начало февраля у FMR LLC было 4,928%, отмечает РБК.

Сделка по изменению доли в капитале стала первым публичным случаем после приостановки торгов акциями «Яндекса», однако инвесторы могут покупать их на внебиржевом рынке. Теперь FMR LLC владеет почти 19,5 млн акций головной структуры «Яндекса».

FMR LLC — структура американской финансовой корпорации Fidelity Investments. Yandex N.V. зарегистрирована в Нидерландах.

Ранее сегодня, 13 февраля, о снижении доли в Yandex до 8,3% сообщила американская инвесткомпания Invesco.

Торги ценными бумагами «Яндекса», как и ряда других российских компаний, на NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены 28 февраля.

Мария Федотова