Половодье может помешать достройке набережной с пляжем в Вольске

В правительстве Саратовской области обсуждались возможные сложности, которые могут возникнуть при окончании строительства набережной с пляжем в Вольске.

Как напомнила пресс-служба губернатора Романа Бусаргина, завершить проект планируют в этом году - на объекте закончены берегоукрепительные работы, построен верхний мол. Из областного бюджета на этот год выделены 200 млн руб., которые позволят закончить благоустройство набережной с пляжем длиной 400 м.

Среди возможных сложностей назван высокий уровень Волги в половодье – он может не позволить проводить работы у воды в конце апреля-мае. Из-за нерестового запрета выход на воду невозможен до 1 июля.

Губернатор поручил составить график работ таким образом, чтобы работы по укладке коллектора, требующие низкого уровня воды, начались ранней весной. В период половодья будут проводиться работы по благоустройству на верхнем ярусе набережной.

Роман Бусаргин поручил главе Вольского района Андрею Татаринову заранее продумать обустройство пляжа.

Марина Ковалева