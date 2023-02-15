Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Половодье может помешать достройке набережной с пляжем в Вольске

В правительстве Саратовской области обсуждались возможные сложности, которые могут возникнуть при окончании строительства набережной с пляжем в Вольске.

Как напомнила пресс-служба губернатора Романа Бусаргина, завершить проект планируют в этом году - на объекте закончены берегоукрепительные работы, построен верхний мол. Из областного бюджета на этот год выделены 200 млн руб., которые позволят закончить благоустройство набережной с пляжем длиной 400 м.

Среди возможных сложностей назван высокий уровень Волги в половодье – он может не позволить проводить работы у воды в конце апреля-мае. Из-за нерестового запрета выход на воду невозможен до 1 июля.

Губернатор поручил составить график работ таким образом, чтобы работы по укладке коллектора, требующие низкого уровня воды, начались ранней весной. В период половодья будут проводиться работы по благоустройству на верхнем ярусе набережной.

Роман Бусаргин поручил главе Вольского района Андрею Татаринову заранее продумать обустройство пляжа.

Марина Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...