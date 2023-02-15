Чуть менее трети россиян считают реальной угрозу из космоса

15 февраля исполняется десять лет падению Челябинского метеорита. Как показал опрос ВЦИОМа, приуроченный к этой дате, среди метеоритов, падавших на территории России, по известности его обходит только Тунгусский. Большинство россиян считают падение астероидов, комет и метеоритов на Землю чем-то скорее нереальным. Серьезно относится к угрозе из космоса каждый третий опрошенный (31%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В вопросе о возможности предотвратить или минимизировать разрушительные последствия падения метеоритов и других подобных объектов мнения респондентов разделились практически поровну (44% «да» против 48% «нет»). Вероятность падения метеорита на Землю в 2023 году они оценивают в целом невысоко — на 2,88 балла из 10.