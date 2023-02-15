На Кубани одобрена выдача 6 тысяч жилищных сертификатов переселенцам из Херсонской области

В Краснодарском крае принято свыше 6 тыс. положительных решений о выдаче жилищных сертификатов переселенцам из Херсона и Херсонской области, возникающие при этом спорные вопросы обсудили на первом заседании краевой межведомственной комиссии, сообщает пресс-служба администрации региона.

Сейчас в пунктах временного размещения в Краснодарском крае остаются более 12,5 тыс. человек. По данным администрации края, реализация сертификатов и переезд задерживаются по разным причинам. «Многие получили сертификат, купили жилье. Но не переезжают, так как дети уже пошли в школу в другой местности. Необходимо держать на контроле вопрос образования детей, чтобы школы в выбранном переселенцами населенном пункте были готовы принимать новых учеников», — приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова прокурора края Сергея Табельского. Кроме того, переселенцы ориентируются на наличие рабочих мест. В настоящее время в крае трудоустроены около 500 жителей Херсона и Херсонсокй области.

Анна Перова, Краснодар