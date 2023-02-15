Лига чемпионов вернулась: в первых матчах 1/8 финала «Бавария» выиграла у ПСЖ, а «Милан» победил «Тоттенхем». В среду болельщиков ждут еще две встречи. В Германии дортмундская «Боруссия» принимает «Челси», а в Бельгии «Брюгге» встречается с «Бенфикой». Остаются ли у «Пари Сен-Жермена» шансы выйти в четвертьфинал? И чего ожидать от предстоящих игр? Спортивный обозреватель Владимир Осипов ответил на эти вопросы в беседе с ведущими “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

— Увы, ничего не вышло ни у ПСЖ, ни у его звезд. Что с ними происходит?

— Мне показалось, что ПСЖ выглядел все-таки чуть-чуть получше, чем в чемпионате, просто уж насколько хороша была «Бавария». На поле была команда, у которой все получалось, хотя с реализацией были определенные проблемы. Конечно, «Бавария» должна была забивать второй гол и в принципе решать исход этого противостояния в первой встрече, но тем интереснее будет смотреть ответный матч 8 марта.

И я не знаю вообще, что происходит с ПСЖ. Лионель Месси по-прежнему хорош, но давно уже в футбол не играет так, как надо, ускоряется, где нужно, может на ровном месте сделать голевой момент. Что касается Неймара, думаю, ПСЖ с ним прощается. По-моему, за весь матч 15 раз он коснулся мяча и выглядел чудовищно. И ПСЖ без Килиана Мбаппе и с ним — совершенно два разных клуба. Выходит Мбаппе, и хоть что-то начинает появляться в атаке. Я смотрю на коэффициенты «Лиги ставок», и многое становится понятно. На победу «Баварии» — 1,77, а на победу ПСЖ в Мюнхене — 4,3, на ничью — 4,1.

— Я так понимаю, что они играли от обороны у себя дома и с таким набором звезд. Разве это путь к успеху?

— Точно нет. Но справиться с таким набором звезд Кристоф Гальтье как тренер не может. ПСЖ стал заложником своего менеджмента, и что с этим делать, мало кто понимает.

— То есть им сложнее справиться со своим набором звезд, чем с «Баварией»?

— Понятно, что «ПСЖ» не выиграет эту Лигу чемпионов, после этого там будут какие-то перемены, я очень надеюсь, и тогда уже надо будет смотреть, что дальше.

— А как прошел матч «Милана» и «Тоттенхема»?

— Мне кажется, даже поинтереснее было. Сразу забил «Милан», бежал вперед. У «Тоттенхема» сейчас сумасшедшие проблемы в центре поле, это было понятно еще по чемпионату Англии. И «Милан», конечно, порезвился. И он должен был крупнее выигрывать, но 1:0 на самом деле абсолютно ничего не решает. Тоже смотрю на расклады в «Лиге ставок» на ответный матч «Тоттенхем»—«Милан», который состоится в Англии 8 марта. 2,01 коэффициент на победу «Тоттенхема» и 3,08 на победу «Милана». Все-таки букмекеры верят в то, что «Тоттенхем» в этой паре выйдет в четвертьфинал, несмотря на то, что «Милан» был, конечно, хорош в первой игре 1/8 финала.

— Сегодня играют «Боруссия» и «Челси», и мы знаем, что «Челси» тоже гигантскую сумму потратил на покупку звездных новичков. Фаворитом в этой паре считается все-таки «Боруссия»?

— «Боруссия» играет дома, у нее сыгранный состав, а у «Челси» перестроение команды. Важно посмотреть, как на проход в следующий раунд ставят люди. И вот клиенты «Лиги ставок», например, на проход одной или другой команды ставят 50 на 50. А что касается сегодняшнего матча, то на победу «Боруссии» ставит 70%, это очень много, и всего 20% верят в победу «Челси», 10% ставят на ничью. Расклад по ставкам такой: 2,48 на победу Дортмунда дает «Лига ставок», 3,05 — на победу «Челси».

В целом «Челси» фаворит, и очень хочется верить, что клуб все-таки как-то придет в себя и с «Боруссией» будет выглядеть достойно. Я бы здесь поставил на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1,71, потому что мне кажется, что матч будет результативным.

А вот в матче «Брюгге»—«Бенфика» на первый взгляд все очевидно. И победа «Бенфики» за 1,87 в «Лиге ставок» выглядит очень даже привлекательно, потому что она сейчас на голову выше.

— Возвращаясь к прошедшему матчу, после поражения от «Баварии» ПСЖ серьезно критикуют. Все же есть шансы у парижан выйти в четвертьфинал?

— Есть, потому что за команду играют Месси, Мбаппе и Неймар, и это все равно игроки такого уровня, что поражение 1:0 в первом матче в двухматчевом противостоянии ничего не значит. И «Бавария» многое может рассказать о том, как можно проиграть практически выигранный матч. Можно вспомнить 1999 год, финал с «Манчестер Юнайтед», когда они за три минуты добавленного времени проиграли.

Другой вопрос, что «Бавария» сейчас хороша, но с реализацией проблемы. «Лига ставок», например, на выход в следующую стадию ПСЖ дает очень высокий коэффициент — 6,2, а на выход «Баварии» — 1,14 всего лишь. Так что любители пощекотать себе нервы могут поставить на «Пари Сен-Жермен», но шансы очень невысокие и ставка рискованная жутко.

— «Милан» тоже обыграл «Тоттенхем» с минимальным счетом. Стал ли итальянский клуб фаворитом теперь?

— Ничего здесь неясно абсолютно. И все-таки чуть больше шансов на выход в четвертьфинал, на мой взгляд, у «Милана». Хотя «Тоттенхем» не показал все, на что он способен в первом матче.