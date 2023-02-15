Фигурант дела об организации теракта в Севастополе пытался поджечь пункт сбора гуманитарной помощи

Подозреваемый в подготовке теракта в Севастополе летом 2022 года совершил попытку поджечь пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, 20-летний севастополец также размещал посты в социальных сетях, содержащие призывы к насилию над российскими военными. По выявленным эпизодам противоправной деятельности подозреваемого были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 — ч.1 ст. 205 (покушение на совершение теракта), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к теракту, оправдание и пропаганда терроризма), ч. 2 ст. 280 (публичные призывы к экстремисткой деятельности).

Жителя Севастополя, подозреваемого в подготовке теракта, задержали в ноябре прошлого года. По версии следствия, молодой человек намеревался устроить пожар на складе ГСМ. При обысках у него обнаружили бутылки с зажигательной смесью и экстремистские листовки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (подготовка к теракту).

Анастасия Донскова

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