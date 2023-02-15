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Жителей дома на Линейной, разрушенного после взрыва газа, расселят до 2024 года

До 2024 года включительно будут расселены жители дома 39 на улице Линейной в Новосибирске, сообщила сегодня мэрия. Постановление о признании дома аварийным подписано главой города Анатолием Локтем.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Для владельцев квартир будут приобретены новое жилье или выдана денежная компенсация.

Всего в доме зарегистрированы 118 человек, в том числе 22 несовершеннолетних. Проживали с учетом аренды 161 человека. Семьям, пострадавшим в результате инцидента из бюджетов города и области предоставлены выплаты, о чем накануне сообщили в мэрии. Средства предназначены семьям, поживающим в разрушенном доме, а также арендовавшем в нем помещения.

Взрыв в пятиэтажном жилом доме 39 на улице Линейной в Новосибирске произошел 9 февраля. Второй подъезд панельной «хрущевки», возведенной в 1966 году, полностью «сложился», третий — частично обрушился. Всего в доме в четырех подъездах было 60 квартир, половина которых была уничтожена взрывом. Несмотря на возраст здания, по данным сайта Министерства строительства и ЖКХ России, его износ составлял всего 14%.

По факту взрыва бытового газа областное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования были задержаны 45-летняя и 25-летний жители соседней Омской области.

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Лолита Белова

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