В Краснодаре маршрутчик высадил девочку с инвалидностью из-за отсутствия 40 рублей наличными

В Краснодаре водитель маршрутного автобуса (номер не уточняется) высадил ученицу коррекционной школы №21 из-за того, что она не смогла оплатить проезд банковской картой, а наличных у ребенка с собой не оказалось. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По словам мамы школьницы, первый инцидент произошел 30 января, когда девочка возвращалась домой в поселок Российский.

«Она возвращалась из школы, села в маршрутку, стала прикладывать карту, но терминал не работал. Девочка попросила номер телефона для перевода. В ответ водитель начал кричать на нее, довел до истерики. В итоге пассажиры заплатили за нее эти 40 рублей», - рассказала женщина.

История повторилась и на следующий день. В итоге водитель выгнал ребенка на улицу, где она, по утверждению матери, простояла 30 минут и заболела. Женщина написала заявление в полицию.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram