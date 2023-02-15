Экс-директора НКО будут судить в Ижевске за невыплату зарплаты на 2,5 млн рублей

В столице Удмуртии экс-руководителя некоммерческой организации, занимающейся оказанием услуг в области спорта, обвиняют в невыплате заработной плате сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что 63-летняя женщина из личной заинтересованности допустила частичную и полную невыплату зарплаты сотрудникам. Оплата труда не поступала на протяжении двух месяцев.

В ходе следствия приняты меры к возмещению 2,5 млн руб. ущерба. Уголовное дело направлено в суд.