Свердловская область получит 5 млрд рублей на ремонт объектов ЖКХ

В 2023-24 годах Свердловская область получит почти 5 млрд руб. по президентской программе обновления инфраструктуры ЖКХ. В ходе пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов заявил, что в этом году из федерального бюджета выделят 1 млрд руб., в 2024-м – 3,75 млрд.

Впоследствии программа может продлена еще на три года. Министр ожидает, что в 2025 году на капитальный ремонт и модернизацию сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения удастся получить до 5 млрд руб. федеральных средств.

Полученные средства власти направят в муниципалитеты, где наиболее сложная ситуация с заменой сетевого хозяйства. При этом на обновление инфраструктуры ЖКХ будут также выделяться деньги как из бюджета области, так и муниципалитетов.

Ранее Николай Смирнов озвучил причину повышения ставки платы за капитальный ремонт в Свердловской области на 41%.

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